Радник Зеленського охарактеризував VRI, як "закладену фінансову міну уповільненої дії надруйнівної сили"

Радник президента з економіки, фінансів та податкових питань заявив, що документи випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році слід достроково викупити.

"ВВП–варранти, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, є "міною уповільненої дії". Слід розглянути можливість дострокового їх викупу", - заявив радник президента Володимира Зеленського з економіки, фінансів та податкових питань Данило Гетманцев інформують в "Економічна правда".

"Одночасно з бездоганним обслуговуванням існуючого боргу необхідно вести проактивну політику з управління ним, яка полягає в переговорах з нашими кредиторами щодо дострокового викупу боргових зобов'язань (в першу чергу, VRI) на вигідних для України умовах...", - написав він.

"Цінні папери, випущені на кабальних умовах, не тільки можуть стати стримуючим фактором економічного зростання, до якого ми всі прагнемо, а й призведуть до виплат, які кратно перевищують реструктуризований в 2015 році борг", - вважає експерт.

Серед інших заходів цієї політики Гетманцев назвав залучення кредитних ресурсів у гривні і перекредитування існуючого боргу на більш дешевий.

Варрант — це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.

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