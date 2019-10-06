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Радник Зеленського охарактеризував VRI, як "закладену фінансову міну уповільненої дії надруйнівної сили"

Радник Зеленського пропонує викупити ВВП–варранти, випущені під час "реструктуризації Яресько"
Радник президента з економіки, фінансів та податкових питань заявив, що документи випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році слід достроково викупити.
Радник Зеленського охарактеризував VRI, як "закладену фінансову міну уповільненої дії надруйнівної сили" Фото: з відкритих джерел

"ВВП–варранти, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, є "міною уповільненої дії". Слід розглянути можливість дострокового їх викупу", - заявив радник президента Володимира Зеленського з економіки, фінансів та податкових питань Данило Гетманцев інформують в "Економічна правда".

 

"Одночасно з бездоганним обслуговуванням існуючого боргу необхідно вести проактивну політику з управління ним, яка полягає в переговорах з нашими кредиторами щодо дострокового викупу боргових зобов'язань (в першу чергу, VRI) на вигідних для України умовах...", - написав він.

 

"Цінні папери, випущені на кабальних умовах, не тільки можуть стати стримуючим фактором економічного зростання, до якого ми всі прагнемо, а й призведуть до виплат, які кратно перевищують реструктуризований в 2015 році борг", - вважає експерт.

 

Серед інших заходів цієї політики Гетманцев назвав залучення кредитних ресурсів у гривні і перекредитування існуючого боргу на більш дешевий.

 

Варрант — це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

 

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.

 

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10 06 2019 12:18
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