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ПОЛІТИКА

Ракетний удар по Сумах оголив дипломатичний провал США – Bloomberg

15 квітня 2025, 15:09
Ракетний удар по Сумах оголив дипломатичний провал США – Bloomberg
В Україні майже немає ознак того, що мирна угода близька.

Ракетний удар росії по Сумах у Вербну неділю підкреслив, наскільки мало прогресу робить президент США Дональд Трамп для припинення війни, яку, як він стверджував, може швидко завершити. Європейські лідери негайно засудили російську атаку. Натомість Трамп назвав її "помилкою".

Про це пише Ентоні Халпін, урядовий редактор Bloomberg, який висвітлює події в росії та колишніх радянських республіках

Крім того, путін прийняв спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа в Санкт-Петербурзі, це була їхня третя зустріч з лютого, всього за два дні до удару в Сумах, в результаті якого загинули або були поранені понад 150 осіб.

"Початкова мета Білого дому — припинення вогню до Великодня — виглядає все більш недосяжною. Розмови про саміт між путіним і Трампом також згасли", — додає редактор.

Халпін також вважає, що застій у дипломатії підвищує ризик ескалації бойових дій напередодні четвертого літа війни. Нещодавно Трамп висловив своє роздратування, заявивши, що росія "має почати діяти" для досягнення угоди.

Втім, Трамп утримується від тиску на путіна, щоб змусити його піти на поступки й водночас дає зрозуміти, що готовий погодитися з основними воєнними цілями росії — зокрема, захопленням територій та припиненням прагнення України до членства в НАТО.

"Проблема для Трампа полягає в тому, що він уже показав свої наміри — він просто хоче, щоб війна закінчилася. А путін хоче завершити війну на своїх умовах — і поки що демонструє, що продовжуватиме вбивства, доки Трамп не піде на поступки", — зазначає Халпін.

Унаслідок кількох ракетних ударів по Сумах 13 квітня кількість поранених зросла до 125 людей, з них — 18 дітей та 107 дорослих, ще 35 жителів загинули, інформує пресслужба Сумської міської ради. 

Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади начальника Сумської обласної військової адміністрації.

Уряд також погодив призначення Олега Григорова на посаду голови Сумської ОВА. Очікуються укази президента Володимира Зеленського щодо звільнення Артюха та призначення Григорова.

війнаДональд ТрампСумиатакапереговориперемир'я

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