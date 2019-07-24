Ранкове зведення: Бойовики порушили режим тиші, троє окупантів підірвались на вибухівці
Противник відкривав вогонь по українських захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї неподалік Луганського, йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
За даними розвідки 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений.
Від початку поточної доби, 24 липня, війська противника не порушували безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
Напередодні, 22 липня від початку поточної доби ЗСУ дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Росії та її найманці один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення. Про це домовились під час переговорів у Мінську.
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