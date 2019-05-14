Регламентний комітет Ради переніс розгляд інавгурації на 15 травня, - ОНОВЛЕНО

Причина - комітет ще не отримав усі постанови щодо дати інавгурації

Регламентний комітет Верховної Ради відклав розгляд постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 15 годину 15 травня.

Причина - комітет ще не отримав усі постанови щодо дати інавгурації, повідомила керівниця секретаріату комітету Марія Нехоца, інформує Hromadske.

Комітет вже має 4 постанови, ще 2 мають надійти. Окрім цього, одну постанову відкликали, зазначила вона.

Оновлення.

У Раді запропонували дві нові дати інавгурації - на 17 і 26 травня. Такі ініціативи надійшли від Віталія Купрія і Володимира Курінного.

Народний позафракційний депутат Віталій Купрій пропонує присягу новообраного президента України на 26 травня. Нардеп фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Курінний зареєстрував проект постанови про проведення інавгурації 17 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше Купрій подавав проект постанови про інавгурацію на 20 травня, а в понеділок зареєстрував законопроект з датою - 26 травня.

Ініціатива Курінного про присягу президента 17 травня надійшла сьогодні, 14 травня.

Нагадаємо, у команді новообраного президента України Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна Рада все-таки може підтримати запропоновану ним дату інавгурації 19 травня.