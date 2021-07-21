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Регулятор ЄС приступив до експертизи французької вакцини Vidprevtyn від COVID-19

Згодом французька компанія зможе представити ЕМА офіційний запит на схвалення своєї вакцини
Рішення про початок такої процедури ухвалене на основі перших результатів лабораторних досліджень і клінічних випробувань серед дорослих.
Регулятор ЄС приступив до експертизи французької вакцини Vidprevtyn від COVID-19 Фото: Економічна правда

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) у вівторок оголосило про початок процедури експертизи розробленої французької Sanofi Pasteur вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету "Фігаро".

"Комітет із застосування лікарських засобів ЕМА запустив послідовну експертизу вакцини Vidprevtyn проти COVID-19, розробленої Sanofi Pasteur", - йдеться в заяві регулятора.

У ній наголошується, що рішення про початок такої процедури ухвалене на основі перших результатів лабораторних досліджень і клінічних випробувань серед дорослих.

"Фігаро" пояснює, що згодом французька компанія зможе представити ЕМА офіційний запит на схвалення своєї вакцини.

Дотепер ЕМА схвалило чотири вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Останні два препарати застосовуються для вакцинації тільки певних груп населення в більшості європейських країн.

Нагадаємо, що німецька вакцина CureVac показала ефективність 48%

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21 07 2021 11:52
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