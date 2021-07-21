Регулятор ЄС приступив до експертизи французької вакцини Vidprevtyn від COVID-19
Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) у вівторок оголосило про початок процедури експертизи розробленої французької Sanofi Pasteur вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету "Фігаро".
"Комітет із застосування лікарських засобів ЕМА запустив послідовну експертизу вакцини Vidprevtyn проти COVID-19, розробленої Sanofi Pasteur", - йдеться в заяві регулятора.
У ній наголошується, що рішення про початок такої процедури ухвалене на основі перших результатів лабораторних досліджень і клінічних випробувань серед дорослих.
"Фігаро" пояснює, що згодом французька компанія зможе представити ЕМА офіційний запит на схвалення своєї вакцини.
Дотепер ЕМА схвалило чотири вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Останні два препарати застосовуються для вакцинації тільки певних груп населення в більшості європейських країн.
Нагадаємо, що німецька вакцина CureVac показала ефективність 48%
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом