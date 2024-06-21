Рекордна спека призвела до відключення електрики в декількох європейських країнах

У Північній півкулі у 2024 році фіксуються рекордно високі температури.

У Чорногорії, Боснії та Герцеговині та на більшій частині адріатичного узбережжя Хорватії, де температура піднялася до 40 градусів, сталося велике відключення електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

"Майже вся територія Чорногорії залишилася без електрики через перебої в мережі", - повідомила місцева мережева компанія CEDIS.

Столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та міста Баня-Лука та Мостар залишилися без електрики. Місцеві ЗМІ повідомили про відключення електроенергії по всій країні.

Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано "міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн".

Більшість Адріатичного узбережжя Хорватії залишилася без електрики, повідомило державне телебачення HRT. У повідомленні йдеться, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Албанська телекомпанія Top Channel повідомила, що у низці міст, включаючи столицю Тирану, зникла електрика. Вона процитувала джерела, які повідомляють, що причиною відключення електроенергії стала несправність сполучної лінії у Чорногорії.

У Північній півкулі у 2024 році фіксуються рекордно високі температури. Країни Середземномор'я також пережили ще один тиждень різких високих температур, які сприяли лісовим пожежам від Португалії до Греції та вздовж північного узбережжя Африки в Алжирі. У Сербії метеорологи прогнозують температуру близько 40 градусів тепла цього тижня, оскільки вітри із Північної Африки перенесли гарячий фронт через Балкани.

Рекордні температури останніх днів спричинили сотні, якщо не тисячі смертей в Азії та Європі. У Саудівській Аравії майже два мільйони прочан-мусульман завершують цього тижня хадж у Великій мечеті в Мецці. Однак, згідно з повідомленнями іноземної влади, сотні людей загинули під час подорожі через температуру вище 51 градуса.