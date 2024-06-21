Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Рекордна спека призвела до відключення електрики в декількох європейських країнах

21 червня 2024, 16:11
Рекордна спека призвела до відключення електрики в декількох європейських країнах
Фото: obozrevatel.com
У Північній півкулі у 2024 році фіксуються рекордно високі температури.

У Чорногорії, Боснії та Герцеговині та на більшій частині адріатичного узбережжя Хорватії, де температура піднялася до 40 градусів, сталося велике відключення електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

"Майже вся територія Чорногорії залишилася без електрики через перебої в мережі", - повідомила місцева мережева компанія CEDIS.

Столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та міста Баня-Лука та Мостар залишилися без електрики. Місцеві ЗМІ повідомили про відключення електроенергії по всій країні.

Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано "міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн".

Більшість Адріатичного узбережжя Хорватії залишилася без електрики, повідомило державне телебачення HRT. У повідомленні йдеться, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Албанська телекомпанія Top Channel повідомила, що у низці міст, включаючи столицю Тирану, зникла електрика. Вона процитувала джерела, які повідомляють, що причиною відключення електроенергії стала несправність сполучної лінії у Чорногорії.

У Північній півкулі у 2024 році фіксуються рекордно високі температури. Країни Середземномор'я також пережили ще один тиждень різких високих температур, які сприяли лісовим пожежам від Португалії до Греції та вздовж північного узбережжя Африки в Алжирі. У Сербії метеорологи прогнозують температуру близько 40 градусів тепла цього тижня, оскільки вітри із Північної Африки перенесли гарячий фронт через Балкани.

Рекордні температури останніх днів спричинили сотні, якщо не тисячі смертей в Азії та Європі. У Саудівській Аравії майже два мільйони прочан-мусульман завершують цього тижня хадж у Великій мечеті в Мецці. Однак, згідно з повідомленнями іноземної влади, сотні людей загинули під час подорожі через температуру вище 51 градуса.

спекаелектроенегрія

Останні матеріали

Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється