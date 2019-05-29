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Решта затриманих в Єгипті моряків вилітає в Україну

"День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29 травня"
Останні 9 з 17 затриманих в Єгипті українських моряків з судна Sea Shark вилетять в Україну 29 травня.
Решта затриманих в Єгипті моряків вилітає в Україну

"День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29 травня. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном", - написав начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич на сторінці в Twitter, інформує "Громадське".

Раніше, 18 травна в Україну повернулися 5 з 17 моряків з судна для перевезення нафти Sea Shark, який затримали єгипетські військові.

Нагадаємо, що Єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебувають 17 українських моряків.

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29 05 2019 22:17
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