Решта затриманих в Єгипті моряків вилітає в Україну
"День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29 травня. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном", - написав начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич на сторінці в Twitter, інформує "Громадське".
Раніше, 18 травна в Україну повернулися 5 з 17 моряків з судна для перевезення нафти Sea Shark, який затримали єгипетські військові.
Нагадаємо, що Єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебувають 17 українських моряків.
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