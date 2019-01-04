Reuters видалив статтю про $400 тисяч для зустрічі Порошенка з Трампом
Як повідомляє "Європейська правда", агенція розмістила окреме повідомлення про відкликання відповідного матеріалу у своїй відкритій стрічці новин.
"Матеріал від 23 травня 2018 року під назвою "Україна заплатила адвокату Трампа Коену, щоб організувати переговори в Білому домі - BBC", видалений після повідомлення з боку BBC про те, що її повідомлення було некоректним" – йдеться у повідомленні Reuters.
Додамо, що британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.
Нагадаємо, що у 2018 році Президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на сайті BBC.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"