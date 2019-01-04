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Reuters видалив статтю про $400 тисяч для зустрічі Порошенка з Трампом

Агенція розмістила окреме повідомлення про відкликання відповідного матеріалу у своїй відкритій стрічці новин
Міжнародна агенція новин Reuters видалила матеріал про те, що українська сторона нібито заплатила гроші за те, аби продовжити зустріч президента Петра Порошенка з Дональдом Трампом.
Reuters видалив статтю про $400 тисяч для зустрічі Порошенка з Трампом Фото: РБК

Як повідомляє "Європейська правда", агенція розмістила окреме повідомлення про відкликання відповідного матеріалу у своїй відкритій стрічці новин.

"Матеріал від 23 травня 2018 року під назвою "Україна заплатила адвокату Трампа Коену, щоб організувати переговори в Білому домі - BBC", видалений після повідомлення з боку BBC про те, що її повідомлення було некоректним" – йдеться у повідомленні Reuters.

Додамо, що британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

Нагадаємо, що у 2018 році Президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.

У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на сайті BBC.

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01 04 2019 20:58
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