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ПОЛІТИКА

Резніков назвав дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"

17 липня 2023, 19:37
Резніков назвав дату наступного засідання у форматі
Олексій Резніков
Міністр не став уточнювати, що саме буде обговорюватися на прийдешній зустрічі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 18 липня. Це буде вже 14-та зустріч у цьому форматі. 

У своїй колонці для LIGA.net міністр зазначив, що після саміту НАТО, який проходив 11-12 липня у Вільнюсі, він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Проте зустріччю Північноатлантичного альянсу Резніков залишився задоволений.  

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав міністр.

На зустрічах у форматі "Рамштайн", перша з яких відбулася у квітні 2022 року, міністри оборони різних країн обговорюють питання надання Україні допомоги для протистояння російському вторгненню. 

Загалом таких засідань відбулося вже 13. 

РезніковРамштайн

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