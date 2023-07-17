Резніков назвав дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"

Міністр не став уточнювати, що саме буде обговорюватися на прийдешній зустрічі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 18 липня. Це буде вже 14-та зустріч у цьому форматі.

У своїй колонці для LIGA.net міністр зазначив, що після саміту НАТО, який проходив 11-12 липня у Вільнюсі, він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Проте зустріччю Північноатлантичного альянсу Резніков залишився задоволений.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав міністр.

На зустрічах у форматі "Рамштайн", перша з яких відбулася у квітні 2022 року, міністри оборони різних країн обговорюють питання надання Україні допомоги для протистояння російському вторгненню.

Загалом таких засідань відбулося вже 13.