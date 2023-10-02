Резолюції МАГАТЕ не стосуються КДНР – МЗС Північної Кореї

Північна Корея заявила, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має повноважень ухвалювати резолюції по її ядерних розробках.

КНДР також звинуватила генерального директора Рафаеля Гроссі в "підігруванні" США і Заходу.

Про це передає Yonhap.

На 67-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні організація прийняла резолюцію, яка закликає Пхеньян зупинити свою програму ядерної зброї і дотримуватися власних зобов’язань згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН.

"Ми рішуче засуджуємо та відкидаємо безпорадну поведінку МАГАТЕ, яке повністю перетворилось на посіпаку Сполучених Штатів і діє далеко від своєї елементарної місії міжнародної організації, що дотримується неупередженості", - заявило МЗС КНДР.

В Північній Кореї додали, що країна вийшла з МАГАТЕ в 1994 році, тому МАГАТЕ не має повноважень коментувати чи оцінювати її ядерну програму.

"Поки на цій землі існує тиранічна ядерна зброя США та агресивних імперіалістичних сил, позиція КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, залишатиметься незмінною і ми ніколи не терпітимемо дій ворожих сил, які посягають на наш суверенітет", - написало МЗС КНДР.

В документі міністерство закордонних справ окремо звинуватило особисто гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в створенні атмосфери тиску на КНДР і поширенні неправдивої інформації про неминуче сьоме ядерне випробування, нібито на догоду США і Заходу.

Раніше КНДР заявила, що відносини з росією є "потужною фортецею" для збереження миру.