Матеріали:
Теми:

Резолюції МАГАТЕ не стосуються КДНР – МЗС Північної Кореї

02 жовтня 2023, 09:03
Резолюції МАГАТЕ не стосуються КДНР – МЗС Північної Кореї
Фото: з вільного доступу
Північна Корея заявила, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має повноважень ухвалювати резолюції по її ядерних розробках.

КНДР також звинуватила генерального директора Рафаеля Гроссі в "підігруванні" США і Заходу.

Про це передає Yonhap.

На 67-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні організація прийняла резолюцію, яка закликає Пхеньян зупинити свою програму ядерної зброї і дотримуватися власних зобов’язань згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН.

"Ми рішуче засуджуємо та відкидаємо безпорадну поведінку МАГАТЕ, яке повністю перетворилось на посіпаку Сполучених Штатів і діє далеко від своєї елементарної місії міжнародної організації, що дотримується неупередженості", - заявило МЗС КНДР.

В Північній Кореї додали, що країна вийшла з МАГАТЕ в 1994 році, тому МАГАТЕ не має повноважень коментувати чи оцінювати її ядерну програму. 

"Поки на цій землі існує тиранічна ядерна зброя США та агресивних імперіалістичних сил, позиція КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, залишатиметься незмінною і ми ніколи не терпітимемо дій ворожих сил, які посягають на наш суверенітет", - написало МЗС КНДР.

В документі міністерство закордонних справ окремо звинуватило особисто гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в створенні атмосфери тиску на КНДР і поширенні неправдивої інформації про неминуче сьоме ядерне випробування, нібито на догоду США і Заходу.

Раніше КНДР заявила, що відносини з росією є "потужною фортецею" для збереження миру.

 

Північна КореярезолюціяМАГАТЕГроссізасудження

Останні матеріали

Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів в США – Філліпс О’Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів в США – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Cуспільство
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 01:45
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється