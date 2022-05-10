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рф готова постачати газ вцілілою ниткою "Північного потоку-2"
Фото: AP
Віцепрем’єр-міністр росії Алєксандр Новак підтвердив готовність москви постачати газ Європі ниткою "Північного потоку-2", яка не була пошкоджена внаслідок вибухів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".
"Що стосується другої нитки ("Північного потоку-2"), вона готова, побудована, і в разі ухвалення необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газопроводу", - сказав Новак на пресконференції у Відні.
Російський віцепрем’єр поскаржився, що розслідування інцидентів на "Північних потоках" не допущені ні оператор проекту Nord Stream, ні російські структури. Це, за його словами, перешкоджає об’єктивному розслідуванню.
Раніше Новак заявив, що відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік" технічно можливо.
Нагадаємо, 27 вересня 2022 року стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
У Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії.
Як повідомлялося, 2 жовтня 2022 року витік метану на "Північному потоці-2" припинився. Компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству про відновлення стабільного тиску в трубі.
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05 10 2022 20:47 МЕДІА
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