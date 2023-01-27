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ПОЛІТИКА

рф готує чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України – ГУР

27 січня 2023, 21:36
рф готує чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України – ГУР
Фото: espreso.tv
російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона направлена на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України

Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.

ГУР повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.

Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема:

- начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;

- очільника СБУ Василя Малюка;

- міністра оборони Олексія Резнікова;

- керівника Офісу президента Андрія Єрмака;

- виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.

За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

Мета інформаційно-психологічної операції - посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.

Раніше повідомлялось, що росія має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти, не вистачає приблизно 40% молодших командирів, повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

ГУРрф тероризмдискримінація

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