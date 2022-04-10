НОВИНИПобоювання щодо ядерної ескалації посилилися після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
рф може провести ядерні навчання біля українського кордону - ЗМІ
Фото з вільного доступу
НАТО попередило країни члени альянсу, що росія може провести ядерні випробування на кордонах з Україною. Таким чином кремль хоче продемонструвати готовність застосувати зброю масового ураження.
Про пише The Times.
Як зазначає видання, кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки росія втрачає позиції на полі бою.
Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися вчора після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України.
Польський військовий аналітик Конрад Музика стверджує, що поїзд із військовою технікою, помічений у центральній частині росії, пов'язаний з 12-м Головним управлінням Міністерства оборони росії і він "відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, технічне обслуговування та транспортування".
Однак, за інформацією високопоставленого джерела в НАТО, якщо путін наважиться застосувати ядерну зброю, то, швидше за все, він застосує її в Чорному морі. Експерти вважають таку "демонстрацію" ймовірною, але при цьому не виключають застосування росією тактичної ядерної зброї проти України.
При цьому, за словами джерела, у разі застосування ядерної зброї проти України рф може зіткнутися з ризиками. Зокрема, ракета може дати осічку і впасти поряд із російським містом.
Раніше повідомлялося, що США не бачить сигналів підготовки росії до застосування ядерної зброї.
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04 10 2022 11:02 МЕДІА
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