RSS
НОВИНИ

рф може провести ядерні навчання біля українського кордону - ЗМІ

Ольга
Матарикіна
Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України
рф може провести ядерні навчання біля українського кордону - ЗМІ Фото з вільного доступу
НАТО попередило країни члени альянсу, що росія може провести ядерні випробування на кордонах з Україною. Таким чином кремль хоче продемонструвати готовність застосувати зброю масового ураження.
 
Про пише The Times.
 
Як зазначає видання, кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки росія втрачає позиції на полі бою.
 
Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися вчора після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України.
 
 
Польський військовий аналітик Конрад Музика стверджує, що поїзд із військовою технікою, помічений у центральній частині росії, пов'язаний з 12-м Головним управлінням Міністерства оборони росії і він "відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, технічне обслуговування та транспортування".
 
Однак, за інформацією високопоставленого джерела в НАТО, якщо путін наважиться застосувати ядерну зброю, то, швидше за все, він застосує її в Чорному морі. Експерти вважають таку "демонстрацію" ймовірною, але при цьому не виключають застосування росією тактичної ядерної зброї проти України.
 
При цьому, за словами джерела, у разі застосування ядерної зброї проти України рф може зіткнутися з ризиками. Зокрема, ракета може дати осічку і впасти поряд із російським містом.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2022 11:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.