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рф пригрозила "ризиками" у разі дії "зернової угоди" без її участі

18 липня 2023, 15:49
рф пригрозила
Фото: РБК
Пєсков заявив, що путін поки не збирається спілкуватися з Ердоганом щодо "зернової угоди".

Речник президента росії Дмітрій Пєсков пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на подовження "зернової угоди" без участі москви.

Про це Пєсков заявив російським ЗМІ.

Так, речник російського диктатора прокоментував пропозицію з боку України до Туреччини подовжити термін дії Чорноморської зернової ініціативи без участі рф.

"Спроби продовжити "зернову угоду" без участі рф повинні враховувати ризики, пов'язані з тим, що маршрут вивезення зерна проходить поблизу району бойових дій", – сказав Пєсков.

У цьому контексті він додав, що росія "не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати".

Спікер владіміра путіна також відреагував на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення росії вийти з "зернової угоди".

"В цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав – це не провина пана Гутерріша та ООН", – заявив Пєсков.

Він зазначив, що рф високо цінує роль генсека ООН Антіноу Гутерріша в укладенні "зернової угоди" і його зусилля у "спробі переконати європейські країни виконати ті зобов'язання, які вони на себе взяли. На жаль, цього не сталося. Слово "безсовісний" абсолютно застосовне для європейських країн".

кремлівський речник також повідомив, що путін поки не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо "зернової угоди".

Пєсков 17 липня оголосив, що росія припиняє свою участь у "зерновій угоді" через начебто невиконання вимог москви. Коментуючи цю заяву, Ердоган висловив сподівання, що путін все ж хоче подовження "зернової угоди", і планує поговорити з ним про це в серпні під час свого візиту до Туреччини.

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