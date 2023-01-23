Рішення про юридичні наслідки агресії рф домовилися ухвалити в ПАРЄ

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи узгодило проведення термінових дебатів про "Юридичні аспекти агресії рф проти України та аспекти, що пов’язані з правами людини".

Проведення термінових дебатів з цього питання ще має бути затверджене у пленарній залі, але це є радше формальністю, оскільки домовленість про це рішення вже досягнута, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди"

Окрім засудження дій російської федерації, яку в березні 2022 виключили з Ради Європи через порушення принципів організації, у документі буде йтися про подальші юридичні наслідки для росії. Українська делегація наполягає на тому, щоби в документі була прописана потреба створення спецтрибуналу для покарання керівництва рф за злочин агресії, розповіла "ЄвроПравді" глава делегації Марія Мезенцева. "Тисячі воєнних злочинів ніколи би не відбулися, якби не найвищий злочин агресії, за який російське керівництво обов’язково повинно понести відповідальність. Українська делегація в ПАРЄ об’єднана у відстоюванні цієї тематики", – запевнила вона.

Доповідачем з цього питання стане швейцарський депутат Дамьєн Котьєр.

Також питання спецтрибуналу планується підняти у рішенні ПАРЄ щодо майбутнього саміту Ради Європи, який заплановано на травень.

"Ми хочемо, щоб Рада Європи стала ключовою в тематиці спецтрибуналу. Вже п’ята резолюція голосуватиметься на підтримку цього важливого нового інструменту", – пояснила Мезенцева, нагадавши, що Міжнародний кримінальний суд не має повноважень для розгляду злочину агресії.