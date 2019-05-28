Данилюк заявив, що підготує нову програму співпраці з МВФ

Рада нацбезпеки і оборони України активно співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом та до кінця літа планує розробити нову програму співпраці з МВФ

За словами Данилюка, нова програма МВФ може дати дасть поштовх для розвитку України.

"Ми домовились, що будемо зараз активно співпрацювати з МВФ та іншими міжнародними інституціями для того, щоб підготуватись за цей літній період, за час виборів стосовно підготовки нової програми, яка надасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни", - заявив новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк під час спілкування з пресою, йдеться в "Укрінформ".

Розповідаючи про свою зустріч з місією МВФ, він повідомив, що презентував своє бачення розвитку країни.

"Ми презентували наш порядок денний, як ми бачимо розвиток країни, нашу співпрацю. Повністю збігаються наші позиції у тому, що перші кроки - це рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової реформи, на переформатування правоохоронної системи", - заявив Данилюк.

Він зазначив, що всі названі пункти МВФ і раніше вимагав реалізувати в Україні.

"Зараз відчувається, що нова влада готова реально робити ці зміни, які важливі для всіх українців", - підкреслив очільник Радбезу.

Він також спростував інформацію про те, що місія МВФ начебто поїхала з України у зв'язку з розпуском парламенту.

"Рішення про розпуск парламенту та оголошення дострокових виборів — це політичне рішення, це є внутрішнє рішення України, і воно спрямоване на те, щоб пришвидшити політичні процеси", - наголосив Данилюк.

Зустріч новопризначеного очільника РНБО з Президентом України Володимиром Зеленським тривала близько 1,5 години.

Нагадаємо, що 28 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

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