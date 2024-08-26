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РНБО закликає не блокувати Telegram в Україні

26 серпня 2024, 18:31
РНБО закликає не блокувати Telegram в Україні
з вільних джерел
Подальша доля Telegram залежатиме від дій її засновника Павла Дурова.

В разі, якщо він прийме правильні рішення, месенджер може стати більше безпечним.

Про це розповів керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Він додав, що інформація з Telegram необхідна західній розвідці, адже там російські спецслужби займаються вербуванням для диверсій на території Європи. 

Наразі не варто поспішати з блокуванням месенджера в Україні, адже наша розвідка також використовує його для отримання необхідних даних. 

Коваленко вважає, що ситуація має дві складові: аерша - посилення регулювання соціальних мереж у Європі, це може супроводжуватись прийняттям законів. 

Павло Дуров, який завжди уникав будь-якого регулювання, особливо з боку України, опинився під тиском через ці зміни, тому Європа нагадує Дурову, що його дії повинні відповідати законам.

Друга складова стосується діяльності розвідки росії. 

У Франції російські спецслужби через месенджер вербують осіб для виконання, як звичайних інформаційних атак, так і реальних диверсій.

За словами керівник ЦПД, вербування відбувається у Telegram, тому західні розвідки можуть бути зацікавлені у доступі до інформації зсередини платформи.

Тому подальша доля Telegram залежить від дій Дурова. Якщо він прийме правильні рішення, месенджер може стати безпечнішим.

В суботу, 24 серпня, Павла Дурова затримали у Франції

Після чого стало відомо, що працівникам силових відомств рф наказали видалити робочі листування в Telegram.

 

РНБОtelegramУкраїна

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