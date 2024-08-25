Після арешту Дурова працівникам силових відомств рф наказали видалити робочі листування в Telegram

Засновника Telegram затримали в Парижі.

Після затримання засновника спецслужби Франції заявили, що будуть домагатися доступу до листувань в месенджері.

Про це інформує Telegram-канал Baza.

Працівникам силових відомств рф наказали видалити службове листування в Telegram.

Таке доручення також отримали посадовці адміністрації президента та уряду рф. Крім того, за даними джерел, таку ж вказівку отримали високопосадовці міноборони рф і низка бізнесменів.

"Водночас частина опитаних "Базою" чиновників заявила, що їм вказівки про видалення листувань не надходили. Утім, такі вказівки від начальства вони очікують уже в прийдешній понеділок-вівторок", - йдеться в дописі.

Після затримання засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту Парижа, французькі ЗМІ, посилаючись на джерело, повідомили, що спецслужби Франції будуть домагатися доступу до листувань в Telegram, які пов'язані зі злочинними співтовариствами, а також санкційними компаніями та особами.

Сьогодні зранку ми писали, що Павла Дурова затримали у Франції.