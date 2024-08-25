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Після арешту Дурова працівникам силових відомств рф наказали видалити робочі листування в Telegram

25 серпня 2024, 19:59
Після арешту Дурова працівникам силових відомств рф наказали видалити робочі листування в Telegram
Фото: з вільних джерел
Засновника Telegram затримали в Парижі.

Після затримання засновника спецслужби Франції заявили, що будуть домагатися доступу до листувань в месенджері.

Про це інформує Telegram-канал Baza.

Працівникам силових відомств рф наказали видалити службове листування в Telegram. 

Таке доручення також отримали посадовці адміністрації президента та уряду рф. Крім того, за даними джерел, таку ж вказівку отримали високопосадовці міноборони рф і низка бізнесменів. 

"Водночас частина опитаних "Базою" чиновників заявила, що їм вказівки про видалення листувань не надходили. Утім, такі вказівки від начальства вони очікують уже в прийдешній понеділок-вівторок", - йдеться в дописі. 

Після затримання засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту Парижа, французькі ЗМІ, посилаючись на джерело, повідомили, що спецслужби Франції будуть домагатися доступу до листувань в Telegram, які пов'язані зі злочинними співтовариствами, а також санкційними компаніями та особами. 

Сьогодні зранку ми писали, що Павла Дурова затримали у Франції.

 

РосіяПавло Дуроварешт

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