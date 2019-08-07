НОВИНИРада національної безпеки і оборони провела нараду з питань інформаційної безпеки, на якій роздала відповідні доручення силовим відомствам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РНБО зібралась через скандальний "телеміст" і роздала доручення силовикам
"Щойно за дорученням президента провів нараду щодо інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ та Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору. Додаткові деталі не можемо надати через таємність"
Фото: epravda.com.ua
"Щойно за дорученням президента провів нараду щодо інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ та Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору. Додаткові деталі не можемо надати через таємність", - повідомляє у Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.
За словами Данилюка, те, що телеканал NewsOne скасував так званий "телеміст", ще не означає кінець інформаційної війни.
"Тому і наша робота продовжується", - додав секретар РНБО
Нагадаємо, що сьгодні 8 липня СБУ скликав засідання РНБО через анонсований телеміст між NewsOne і "Россия 24".
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