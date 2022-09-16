НОВИНИКомпанія Rocket Lab здійснила успішний запуск комунікаційного супутника Strix-1 на орбіту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Rocket Lab вивів на орбіту комунікаційний супутник
ICEYE
Про це пише Space.com.
Зазначається, що це був 30-й запуск для ракети-носія Electron зі супутником на борту. Операція відбулась з космодрому в Новій Зеландії.
Вже через 53 хвилини після запуску, супутник компанії Synspective розташувався на запланованій орбіті, яка знаходиться у 563 кілометрах над Землею.
У Rocket Lab зауважили, що супутник передаватиме зображення, на яких фіксуватимуться зміни поверхні Землі. Водночас він чудово працюватиме в незалежності від погодних умов, або ж проміжку часу.
Раніше повідомлялось, що Китай запустив у космос супутник зв'язку.
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16 09 2022 17:45 МЕДІА
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