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росія атакувала Київ балістикою: є жертви

12 лютого 2025, 08:13
росія атакувала Київ балістикою: є жертви
Sébastien Lecornu
Влучання зафіксовані в Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському і Подільському районах столиці.

В ніч на 12 лютого армія рф запустила по столиці України балистічні ракети внаслілок чого спалахнули пожежі, а також відомо про одного загиблого і четверо постраждалих, серед яких дитина. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram-каналі.

"Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста", - йдеться в дописі. 

В КМВА розповіли, що: 

⏺Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.

⏺Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.

⏺Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

⏺Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

В адміністрації додали, що на всіх локаціях працюють рятувальники.

Також тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Наразі тип та кількість ракет встановлюються. 

Нагадаємо, що 18 січня, росія атакувала балістикою Київ: є загиблі і поранені.

 
війна в Україніатаки рф

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