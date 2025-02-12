росія атакувала Київ балістикою: є жертви
В ніч на 12 лютого армія рф запустила по столиці України балистічні ракети внаслілок чого спалахнули пожежі, а також відомо про одного загиблого і четверо постраждалих, серед яких дитина.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram-каналі.
"Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста", - йдеться в дописі.
В КМВА розповіли, що:
⏺Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.
⏺Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
⏺Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
⏺Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.
В адміністрації додали, що на всіх локаціях працюють рятувальники.
Також тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Наразі тип та кількість ракет встановлюються.
Нагадаємо, що 18 січня, росія атакувала балістикою Київ: є загиблі і поранені.