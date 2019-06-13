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ООН закликає Росію дотримуватися своїх зобов'язань у Криму та негайно звільнити українських моряків

Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити 24 захоплених біля берегів Криму українських моряків і три кораблі
ООН закликає Росію дотримуватися в окупованому нею Криму своїх зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів прав людини та міжнародного гуманітарного права.
ООН закликає Росію дотримуватися своїх зобов Фото: AFP/GETTY IMAGES

"Росія повинна виконати рішення, видані двома окремими судовими органами в рамках системи ООН. Перша постанова від 2017 року, оголошена Міжнародним судом ООН – Росія повинна скасувати заборону діяльності Меджлісу. Друге рішення, оголошене в травні 2019 року Міжнародним трибуналом ООН з морського права – негайно звільнити 24 членів українських екіпажів і військово-морські кораблі, захоплених в листопаді минулого року поблизу Керченської протоки", – наголосила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, йдеться в "Радіо Свобода".

"Це, серед іншого, означає незастосування свого законодавства в Криму, забезпечення гуманного поводження з усіма затриманими, забезпечення свободи віросповідання всім групам віруючих", – зазначила Фрейзер.

Наразі немає реакції російської сторони щодо цієї заяви.

Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.

Додамо, що під час у Гаазі позиція Росії у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН, яка була представлена в Гаазі, не відрізняється від аргументів дворічної давнини.

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13 06 2019 17:24
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