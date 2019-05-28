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Російський суд відхилив апеляції на продовження арешту 24 українським морякам

Раніше суд відхилив апеляції від адвокатів 16 моряків
Московський міськсуд залишив під вартою до кінця липня ще 8 українських моряків. Таким чином, російський суд відхилив апеляції на продовження арешту усім 24 морякам.
Російський суд відхилив апеляції на продовження арешту 24 українським морякам Фото: hromadske.ua

Раніше суд відхилив апеляції від адвокатів 16 моряків, такі ж рішення 27 травня ухвалили й щодо останніх 8 полонених, повідомляє адвокат Микола Полозов у Facebook.

Йдеться про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороку, Олега Мельничука, Богдана Небилицю, Юрія Будзила, Володимира Лісового та Юрія Без’язичного.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.

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28 05 2019 08:28
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