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Росія представила в Гаазі аргументи дворічної давнини, - Зеркаль

"Вони тільки розширили свою презентацію, а решту було очікуваним"
Позиція РФ у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН, яка сьогодні була представлена в Гаазі, не відрізняється від аргументів дворічної давнини.
Росія представила в Гаазі аргументи дворічної давнини, - Зеркаль Фото:espreso.tv

"Сьогодні ми почули російську позицію і в принципі нічого нового у порівнянні з тим, що ми чули два роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, а решту було очікуваним", - заявила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після сьогоднішнього засідання, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що це звичайна спроба затягнути судовий розгляд. "Суд має визначитися ще раз, щоб росіяни це почули. Це типова їхня позиція, вони продовжують називати революцію заколотом, продовжують розповідати про громадянську війну. Нічого нового ми не почули", - сказала Зеркаль.

Завтра Україна протягом трьох годин представлятиме свої контраргументи, потім відбудеться другий раунд виступів обох сторін.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.

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03 06 2019 16:24
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