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ПОЛІТИКА

росія намагається зберегти контроль над військовими базами в Сирії після падіння Асада

12 грудня 2024, 18:55
росія намагається зберегти контроль над військовими базами в Сирії після падіння Асада
Фото: Укрінформ
Переговори ведуть про те, що росіяни хочуть залишитися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі.

росія незабаром укладе угоду з новою владою Сирії про збереження своїх двох найбільш важливих військових баз на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Переговори ведуть про те, що росіяни хочуть залишитися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі. російське джерело додало, що Міноборони рф вважає, що в нього є неофіційна домовленість з бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", яке очолило наступ на режим Асада.

Військово-морська база в Тартусі — єдиний хай росії на Середземному морі. А авіабаза використовується для операцій в Африці, де росія здійснює політичний і економічний вплив.

Падіння режиму експрезидента Сирії Башара Асада фактично нівелювало 49-річну оренду баз, які росія отримала в 2017 році — через два роки після того, як путін посилив своїми військовими сили Асада.

Раніше ми писали, що для путіна повалення Асада — це не стільки особисте приниження, враховуючи, скільки зусиль він доклав, щоб утримати сирійського диктатора при владі. Це може виявитися стратегічною катастрофою, якщо, як зараз здається ймовірним, кремль втратить контроль над двома своїми цінними військовими базами на узбережжі Середземного моря, в розвиток яких росіяни вклали близько 20 мільярдів доларів.

Сиріяросія загрозавійськові бази

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