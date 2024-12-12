Для путіна падіння Асада є особистим приниженням – The Telegraph

Для путіна повалення Асада — це не стільки особисте приниження, враховуючи, скільки зусиль він доклав, щоб утримати сирійського диктатора при владі.

Для владіміра путіна було б корисним досвідом спостерігати за тим, як його сирійський союзник Башар Асад утік з президентського палацу в Дамаску у відчайдушній спробі врятувати життя собі й своїй сім'ї.

Фундаментальна проблема деспотії полягає в тому, що ти живеш у постійному страху, що будь-якої миті події можуть обернутися проти тебе настільки, що ті, кого ти прагнеш знищити, раптом опиняться в змозі покласти край твоєму тиранічному правлінню.

Про це пише The Telegraph.

Можливо, клан Асада і домінував на політичному ландшафті Сирії протягом останніх п'яти десятиліть, але він робив це, вдаючись до найжахливіших інструментів репресій.

"Швидкість, з якою Асад здійснив драматичну трансформацію від абсолютного диктатора Сирії до військового злочинця-втікача, слугує повчальним уроком того, як швидко основи, на яких тримається більшість диктатур, можуть зруйнуватися, здавалося б, без попередження", — пише редактор.

Для путіна повалення Асада — це не стільки особисте приниження, враховуючи, скільки зусиль він доклав, щоб утримати сирійського диктатора при владі. Це може виявитися стратегічною катастрофою, якщо, як зараз здається ймовірним, кремль втратить контроль над двома своїми цінними військовими базами на узбережжі Середземного моря, в розвиток яких росіяни вклали близько 20 мільярдів доларів.

"Крім того, втрата російських військових активів у Сирії лише посилить тиск, який відчуває путін внаслідок жахливих втрат, яких зазнали його військові відтоді, як він розпочав свою "спеціальну військову операцію" проти України", — підсумовує видання.