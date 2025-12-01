Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль оголосив дату зустрічі путіна з Віткоффом

01 грудня 2025, 12:03
кремль оголосив дату зустрічі путіна з Віткоффом
з вільних джерел
За словами кремлівського речника, кадри початку зустрічі путіна та Віткоффа опублікують відразу.

Зустріч диктатора рф владіміра путіна із спецпосланцем президента США Стівом  Віткоффом відбудеться у вівторок, 2 грудня, у другій половині дня, заявив журналістам у понеділок спікер Кремля Дмітрій Пєсков.

Він зазначив, що путін готується до завтрашніх російсько-американських контактів зі спецпосланцем США і перед цим проведе кілька нарад непублічного характеру.

За словами кремлівського речника, кадри початку зустрічі путіна та Віткоффа опублікують відразу, а от говорити щось про заяву за підсумками зустрічі ще рано.  

"росія зацікавлена в успіху переговорів щодо України, тому не вестиме їх у мегафонному режимі через ЗМІ", - заявив Пєсков.

При цьому відповідаючи на інші питання він зазначив, що «у путіна на найближчий тиждень перевантажений графік».

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф у понеділок, 1 грудня, поїде до москви на переговори з російським диктатором владіміром путіним щодо можливого припинення війни проти України.

