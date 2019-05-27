Росія не планує звільняти українських військовополонених моряків

Вони залишаться під вартою, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права на користь України

Кремль не збирається міняти позицію щодо можливості звільнення 24-х українських моряків.

Стосовно українців має завершитися слідство "у зв’язку з порушенням закону про кордон" і відбутися суд, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує газета "Ведомости".

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.