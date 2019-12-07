Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для комлексів С-400
Так, 12 липня почалася передача першої партії комплектуючих для С-400 на авіабазу "Мюртед" у межах угоди про постачання Туреччині російських зенітних ракетних комплексів, повідомляє "Громадське".
Відтак Туреччина стала першою країною НАТО, яка купила у Росії комплекси С-400.
Нещодавно Вашингтон пропонував Анкарі свої комплекси Patriot. Однак президент Туреччини Реджеп Ердоган відхилив цю пропозицію, зазначивши, що умови США не такі вигідні, як умови російської сторони.
Контракт на постачання Туреччині чотирьох російських систем С-400 "Тріумф" на суму близько $2,5 млрд підписаний ще у 2017 році. США вимагають від Туреччини, аби та відмовилася від придбання російських зенітно-ракетних комплексів до 31 липня. Інакше США обіцяють припинити співпрацю у виробництві винищувачів F-35 та навчанні турецьких пілотів керуванню ними та ввести санкції проти Туреччини. Ердоган переконаний, що США навряд чи підуть на серйозні заходи, як от припинення постачання винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35. На сьогодні Туреччина очікує 100 американських винищувачів.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Осаці заявив, що Вашингтон не запроваджуватиме санкцій проти Анкари за купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400 у Росії.
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