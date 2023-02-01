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росія переоцінює свої наступальні можливості - ISW

01 лютого 2023, 09:00
росія переоцінює свої наступальні можливості - ISW
Фото: facebook.com/odalug
Західні аналітики вважають, що останні заяви загарбників свідчать про помилкову оцінку власних сил.

Окупанти переоцінюють свої можливості щодо просування в Донецькій області, а також на полі бою. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що так званий "глава днр" денис пушилін останнім часом зробив велику кількість заяв про просування сил рф на Донбасі.

Вони вважають, що він втратив зв'язок із реальністю, оскільки розмірковує про захоплення Бахмута, яке відкриє шлях на Краматорськ та Слов'янськ, розташовані за 40 кілометрів на північний захід.

"Засновник пвк вагнер євген пригожин раніше стверджував, що середня швидкість просування росіян навколо Бахмута становила близько 100 метрів на добу, і російським військам знадобилося 8 місяців, щоб просунутися з окупованої Попасної Луганської області і Світлодарська до нинішніх позицій в районі Бахмута (відстань 25 км та 22 км відповідно)", - пояснили фахівці ISW.

пушилін також сподівається на захоплення Вугледара, який дозволить російським військам розпочати наступальні операції на Курахове, Мар'їнку та Покровськ, незважаючи на те, що російські війська не змогли захопити Мар'їнку з 17 березня 2022 року, коли міноборони рф помилково відзвітувало про захоплення населеного пункту.

Він стверджує, що росія захопить Авдіївку, але не пояснює, як окупанти прорвуть майже дев'ятирічні українські укріплення навколо населеного пункту.

"Очікування пушиліна стосовно гіпотетичного захоплення Бахмута додатково демонструють, що росіяни продовжують зіштовхуватися з проблемами точної оцінки співвідношення часу і простору з урахуванням свого військового потенціалу", - резюмується у звіті ISW.

Раніше повідомлялось, що  у рф применшують значення поставок Україні західних танків.

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