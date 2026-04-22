Сирський відвідав Покровський напрямок і анонсував додаткове посилення підрозділів

22 квітня 2026, 12:52
Сирський відвідав Покровський напрямок і анонсував додаткове посилення підрозділів
Головком повідомив, що з початку квітня на цій ділянці фронту зафіксовано 688 атак ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергової робочої поїздки побував на Покровському напрямку, який назвав ділянкою найбільш інтенсивного тиску з боку російських військ. За його словами, від початку квітня тут зафіксовано загалом 688 атак ворога. Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив головком, під час поїздки він зустрівся з керівництвом наступального угруповання та обговорив із генерал-майором Олегом Апостолом оперативну обстановку, виконання поставлених завдань і плани подальших активних дій. Також Сирський працював у штабах підрозділів на цьому напрямку.

Окремо головнокомандувач повідомив, що поспілкувався з командирами корпусів, військових частин і підрозділів, заслухав доповіді про потреби українських військових та пропозиції щодо підвищення ефективності застосування сил і блокування активних дій противника. За підсумками поїздки він ухвалив рішення щодо додаткового забезпечення українських підрозділів.

Крім того, Сирський відвідав угруповання Сил безпілотних систем, де обговорив низку питань із майором Робертом Бровді. За його оцінкою, під час перегрупування противника і підтягування резервів роль безпілотних систем в ураженні окупаційних сил ще більше зростає.

Як повідомляв раніше iPress, половина всіх бомб, скинутих росією, припадає саме на Покровський напрямок.

Докладніше ситуацію на фронті читайте в тижневих оглядах Дона Гілла.

