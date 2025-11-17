Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ знайшли спосіб діяти в суцільному тумані біля Покровська – BI

17 листопада 2025, 12:59
ЗСУ знайшли спосіб діяти в суцільному тумані біля Покровська – BI
John Moore, BBC
Вони у тандемі з FPV реалізовують завдання, якими раніше у складних умовах опікувалися піхотинці.

Військові ЗСУ розповідають, що туман протягом останнього тижня "окутав просто все" на фронті. Це створює перешкоди.

 Business Insider, посилаючись на бійців 93-ї окремої стрілецької бригади, пише, що захисники змогли розв'язати цю проблему завдяки безпілотним наземним машинам. Ця тактика показала свою ефективність під час боїв в селі Русин Яр неподалік Покровська на Донеччині. 

За словами військових, очікуючи, що дрони ЗСУ будуть "сліпими", росіяни не врахували фактор НРК. Вони виявляють колони в тилу ворога, що дозволяє завдяки FPV придушити наступ рф. Business Insider наголошує, що це може вказувати на новий тандем на фронті — "роботів" разом з FPV, які в складних умовах виконують завдання, які зазвичай доводиться реалізовувати піхотинцям. 

"Останнім часом росія все більше покладалася на невеликі групи проникнення з двох-трьох солдатів, які пересуваються меншими групами, сподіваючись уникнути виявлення і поступово нарощувати свою присутність. Хоча туман дозволив кремлівським військам рушити до Покровська механізованими атаками, противник, мабуть, повернувся до своєї звичайної тактики використання невеликих вогневих груп", — пише ЗМІ. 

ЗСУпокровськFPV-дрон

