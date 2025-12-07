Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У NYT оцінили успіхи рф на полі бою

07 грудня 2025, 10:19
Фото: Генштаб ЗСУ
Україна поки що не готова капітулювати, але вона "виглядає досить слабкою, щоб росіяни вважали, що можуть висувати вимоги", зазначають аналітики.
Ситуація на полі бою складається не на користь України, російські війська просуваються на кількох фронтах, і це дає російському лідеру путіну підстави займати непохитну позицію на переговорах і відмовлятися від будь-яких поступок за мирним планом.
 
Про це пише The New York Times.
 
"У росіян дійсно є перевага", - заявив Еміль Кастехельмі, військовий аналітик фінської організації Black Bird Group. Україна поки що не готова капітулювати, сказав він, але вона "виглядає досить слабкою, щоб росіяни вважали, що можуть висувати вимоги".
 
Як підтверджують карти бойових дій, аналітики і солдати, останніми тижнями російські війська досягли успіхів на кількох напрямках. Вони близькі до захоплення Покровська і практично оточили сусідній із ним Мирноград. Вони просуваються швидше в південній частині Запоріжжя. Вони наближаються до Куп'янська і досягають успіхів у районі Сіверська.
 
"Майбутнє виглядає для України дуже, дуже похмурим. Я не бачу чіткого виходу із ситуації", - заявив Кастехельмі. 
 
Як зазначає видання, починаючи з осені, ситуація почала змінюватися на користь росії.
 
"З вересня ситуація на нашому боці почала трохи погіршуватися", - сказав Ігор, український оператор БПЛА. 
 
Російські війська відправляють безпілотники "Блискавка" і хвилі міні-дронів-камікадзе, оснащених вибухівкою, сказав він, додавши, що Україна не має нічого подібного в серійному виробництві.
 
Водночас російські війська взяли на приціл інші важливі міста Донецької області, включно з Костянтинівкою та Лиманом. Олег Войцеховський, український капітан, чия частина розташована неподалік Лиману, заявив, що російські війська атакують "постійно" і "за всіма напрямками".
 
Удари безпілотників, обстріли - це ніколи не припиняється, сказав він:
 
"В останні два місяці відчувається зростання інтенсивності бойових дій".
 
Як розповів Максим Бакулін, військовослужбовець 14-ї оперативної бригади Національної гвардії, ще рік тому місто було "живим", але тепер на колись жвавих вулицях Покровська "перемішані тіла цивільних і військових, і немає жодної можливості їх евакуювати".
 
Водночас, оскільки Україна зосередила багато ресурсів на цій битві, російські війська побачили можливість для атаки в іншому місці лінії фронту, на південному сході Запорізької області.

 

війна в Україніросія окупантиЗСУ

