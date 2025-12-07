У NYT оцінили успіхи рф на полі бою

Україна поки що не готова капітулювати, але вона "виглядає досить слабкою, щоб росіяни вважали, що можуть висувати вимоги", зазначають аналітики.

Ситуація на полі бою складається не на користь України, російські війська просуваються на кількох фронтах, і це дає російському лідеру путіну підстави займати непохитну позицію на переговорах і відмовлятися від будь-яких поступок за мирним планом.

Про це пише The New York Times.

"У росіян дійсно є перевага", - заявив Еміль Кастехельмі, військовий аналітик фінської організації Black Bird Group. Україна поки що не готова капітулювати, сказав він, але вона "виглядає досить слабкою, щоб росіяни вважали, що можуть висувати вимоги".

Як підтверджують карти бойових дій, аналітики і солдати, останніми тижнями російські війська досягли успіхів на кількох напрямках. Вони близькі до захоплення Покровська і практично оточили сусідній із ним Мирноград. Вони просуваються швидше в південній частині Запоріжжя. Вони наближаються до Куп'янська і досягають успіхів у районі Сіверська.