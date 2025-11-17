Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Поки Україна тримає оборону Покровська, росія тисне на Оріхів і Гуляйполе – The Telegraph

17 листопада 2025, 11:11
Фото: з відкритих джерел
Українські війська все частіше перекидаються далі на північ для зміцнення Покровська, залишаючи оборону на південно-східному фронті вразливішою.

Користуючись тим, що Україна зосередила основні сили на обороні Покровська, росія захоплює території на південному сході України, наражаючи стратегічно важливі міста Оріхів і Гуляйполе на ризик оточення російськими військами.

Як пише The Telegraph, стримування російського наступу на цій ділянці фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя.

Видання зазначає, що українські війська все частіше перекидаються далі на північ для зміцнення Покровська, залишаючи оборону на південно-східному фронті вразливішою для безперервних російських атак.

"Згідно з проукраїнськими картами, за шість тижнів російські війська просунулися в цьому регіоні приблизно на 19 миль (30 км)", - наголошується в статті.

Як пише The Telegraph, росія більш тихо завойовує території на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, де оборона була відносно не пріоритетною.

За даними американського Institute for the Study of War, російські війська можуть спробувати оточити Гуляйполе з північного сходу, прагнучи послабити оборону України, щоб швидко просунутися вперед за допомогою тактики проникнення.

москва націлилася на місцеві лінії постачання та українських операторів дронів і намагається скористатися ослабленими укріпленнями України для масованих атак невеликих груп.

Військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що, хоча вся увага прикута до Покровська, більша частина російського наступу відбувається "на південному заході, на кордоні Запоріжжя, Дніпра і Донецька, і останніми тижнями прискорилася": "Українська оборона навколо Гуляйполя виглядає все більш розрізненою. Цей район, мабуть, має менший пріоритет для росії та України... Контратака в Покровську означає, що для стабілізації ситуації в інших місцях, таких як [Запоріжжя], залишається мало сил".

Однак він зазначив, що російські війська продовжують "неефективно діяти в тактичному плані", оскільки, що підрозділи "заявляють про позиції і просування, які ніколи не відбувалися".

При цьому деякі аналітики припускають, що Росія просувається вперед, намагаючись змусити Україну перекинути ресурси в Запорізьку область, відволікаючи їх від Покровська.

війнапокровськЗСУросія окупанти

