росія планує мобілізувати ще 300 тисяч осіб – ЗМІ

Міноборони планує масовий набір до армії і готується до прихованої мобілізації, ймовірно, для оточення Харкова.

Про це пише видання Верстка, посилаючись на чотири джерела в адміністрації президента росії, регіональних урядах і високопосадовця міноборони.

Планується взяти в облогу найбільше місто на сході України - Харків. Туди відправлятимуть тих, хто зараз прикриває кордони росії під Бєлгородом і Курськом.

Їх змінять резервісти та строковики, яких менш ніж за місяць демобілізують. Останніх на підписання контракту уламуватимуть всіма способами, пише видання.

На думку жарналістів, це пов'язано з тим, що темпи набору добровольців в росії значно знизилися: за словами одного зі співробітників найму контрактників, з осені темпи впали в 20 разів.

Одним призовом резервістів і колишніх строковиків справа може не обмежитися. Так, в москві оборонні підприємства і бюджетні організації почали активно оформлювати броні для співробітників, а у військкоматах відновлюють роботу юристи та психологи, яких залучали до мобілізації восени 2022 року. Офіційно все це робиться нібито в рамках підготовки до планового весняного призову, проте джерела видання називають такі дії "мобілізацією 2.0.

В лютому ми повідомляли, що росія втратила у війні з Україною 400 тисяч солдатів.