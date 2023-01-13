росія планує створити двомільйонну армію – ГУР

За оцінками воєнної розвідки України, росія намагається створити збройні сили чисельністю у два мільйони осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Під час першої хвилі мобілізації до російських збройних сил було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих відправляють на війну проти України.

Українська воєнна розвідка не виключає, що кремль найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зсрф потраплять ще 500 тисяч росіян. Це може дозволити росії створити стратегічні резерви.

За даними ГУР, приготування до оголошення чергової хвилі мобілізації в рф вже активно тривають. Зокрема, на законодавчому рівні вносяться зміни у російські закони, які регламентують проведення мобілізації. Також проводиться активна підготовка навчальних центрів.

За оцінками розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів в росії свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

Нагадаємо, у Пентагоні спростували захоплення Соледара росіянами та оцінили оперативну ситуацію в місті.