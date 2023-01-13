Матеріали:
Теми:

росія планує створити двомільйонну армію – ГУР

13 січня 2023, 17:09
росія планує створити двомільйонну армію – ГУР
Джерело: lb.ua
За оцінками воєнної розвідки України, росія намагається створити збройні сили чисельністю у два мільйони осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Під час першої хвилі мобілізації до російських збройних сил було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих відправляють на війну проти України.

Українська воєнна розвідка не виключає, що кремль найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зсрф потраплять ще 500 тисяч росіян. Це може дозволити росії створити стратегічні резерви.

За даними ГУР, приготування до оголошення чергової хвилі мобілізації в рф вже активно тривають. Зокрема, на законодавчому рівні вносяться зміни у російські закони, які регламентують проведення мобілізації. Також проводиться активна підготовка навчальних центрів.

За оцінками розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів в росії свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

Нагадаємо, у Пентагоні спростували захоплення Соледара росіянами та оцінили оперативну ситуацію в місті.

ГУРармія рфмобілізації в росії

Останні матеріали

Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Україна бачить
Політика
Україна бачить "рік перемоги". Але у росії інші плани – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється