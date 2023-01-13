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ПОЛІТИКА

У Пентагоні спростували захоплення Соледара росіянами та оцінили оперативну ситуацію в місті

13 січня 2023, 10:10
У Пентагоні спростували захоплення Соледара росіянами та оцінили оперативну ситуацію в місті
Фото: UNSPLASH
ЗСУ продовжує проводити військові операції у пердмісті Соледара і дає відсіч російським окупантам.

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що у Пентагоні не мають підтверджень інформації про нібито захоплення росіянами міста Соледар у Донецькій області.

"Що стосується Соледара, то ми продовжуємо спостерігати інтенсивні та важкі бої і навколо цього населеного пункту, і навколо Бахмута, який, звичайно, відносно близько. Ми не можемо підтвердити будь-яку інформацію про захоплення Соледара російськими військами", – наголосив він під час брифінгу.

За словами Райдера, у Пентагоні бачили інформацію ЗМІ про нібито захоплення взяття міста під контроль російськими найманцями терористичної пвк "вагнер".

"Але ми знаємо, що українці продовжують проводити операції в околицях Соледара, і продовжують давати відсіч. Тим часом ми зосереджені на продовженні співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, щоб надати Україні необхідну безпекову допомогу", – резюмував речник Пентагону.


війнаПентагонВідсічУкраїнаСоледар

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