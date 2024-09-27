путін ще в серпні зробив заяву, що до 1 жовтня армія рф має повністю повернути під свій контроль всю Курщину.

Військові рф планували здійснити великий наступ в Курській області, але він обернувся крахом.

Про це повідомляє німецький журнал Bild.

Видання пише, що президент рф Володимир путін в серпні зробив заяву, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль всю територію Курської області.

Проте російський контрнаступ затягнувся.

Журналісти пишуть, що лише 17 вересня танки ЗС рф просунулися на південь від Кореневого.

І незабаром в кремлі заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під контроль москви зайняті ЗСУ території.

Проте і ця мета наразі здається неправдоподібною.

В той же час, українські військові наразі тримають свої позиції в Курській області. Тим сам стимулюючи росію забирати військових з гарячих напрямків на території України.

Натомість ЗСУ просуваються далі в Курській області.