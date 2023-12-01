росія почала активно розробляти морські дрони – розвідка Британії

Армія рф активізувала розробку морських ударних безпілотників і хоче налагодити їхнє серійне виробництво в наступному році.

Про це йдеться в щоденному огляді Міністерства оборони Британії.

"27 листопада директор російського Красногорського механічного заводу (КМЗ), виробника оптико-електронних приладів, заявив, що їхню розробку надводного безпілотника "випробують у спеціальній воєнній операції" з метою поставити на серійне виробництво у 2024 році", - йдеться в звіті.

Завод і раніше робив морські безпілотні апарати для використання на воді, але останніми місяцями зосередився на ударних дронах-камікадзе.

Директор заводу Михаїл Даниленко заявив, що один дрон може нести до 600 кг вибухівки.

"Сучасна розробка морських дронів – швидких човнів, напакованих вибухівкою – в руках ЗСУ виявилася ключовою спроможністю для війни на морі". - додали в британському відомстві.

Нагадаємо, що влітку Україна вперше застосувала експериментальний морський дрон для атаки на Кримський міст.