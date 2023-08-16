СБУ застосувала експериментальний морський дрон для липневої атаки на Кримський міст – CNN

Керівник СБУ також взяв на себе відповідальність за першу атаку наMКримський міст 8 жовтня, але відмовився повідомити подробиці.

Служба безпеки України (СБУ) надала журналістам кадри про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.



Про це повідомляє CNN.

В українській спецслужбі також надали виданню нові подробиці про операцію минулого місяця, і зазначили, що будуть нові подібні атаки.

Глава СБУ Василь Малюк заявив, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), став результатом багатомісячної розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Морські безпілотники - це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, ВДК (великий десантний корабель) "Оленегірський Гірник" та танкер SIG", - зазначив він.

СБУ надала журналістам відео липневої операції, на якому було показано екран пілота за кілька хвилин до того, як дрон доставив до 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту.



У CNN додали, що джерела в службі також надали їм два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар - по залізничній ділянці з протилежного напрямку.