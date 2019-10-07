Росія поставила бойовикам на Донбас 600 тонн боєприпасів за літо, - розвідка

Вантажі з боєприпасами постачають цивільним транспортом, який до кордону супроводжує ФСБ

За це літо Росія вже надала окупантам Донбасу 600 тонн боєприпасів.

"Протягом червня-липня цього року з території Росії залізничним транспортом для з'єднань частин 1-го і 2-го армійських корпусів (бойовиків) доставлено понад 600 тонн боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, і десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами", - заявив спікер Міноборони Максим Праута, повідомляє LB.ua.

Крім того, військові вантажі на окуповані території Донецької та Луганської областей Росія постачає за допомогою цивільного транспорту. До кордону цей транспорт супроводжує ФСБ РФ.

Нагадаємо, глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській.

Відстань між КПВВ до зруйнованого мосту складає 830 метрів.

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