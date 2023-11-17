росія посилює ППО, побоюючись українських атак – ISW

Армія рф посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом, готуючись до ударів ЗСУ у відповідь по тилових районах.

Про це ISW написала в щоденному звіті.

"Вчора секретар Ради безпеки росії Микола Патрушев заявив, що влада рф посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом, що складається з 18 суб'єктів росії: Брянської, Курської та Бєлгородської областей, що межують з Україною", - йдеться в звіті.

Аналітики інституту також вважають, що російська влада організувала патрулювання для захисту об’єктів критичної інфраструктури для запобігання атакам у відповідь з боку України.

Крім того, російський уряд фінансує створення "ліній територіальної оборони" для областей, які межують з Україною.

Уряд росії оновлює список всіх об'єктів критичної інфраструктури і важливих транспортних об'єктів, які вимагають захисту від низки загроз.

Нагадаємо, що в ISW оцінили наслідки ударів ЗСУ по кораблям флоту росії.