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росія посилює ППО, побоюючись українських атак – ISW

17 листопада 2023, 10:03
росія посилює ППО, побоюючись українських атак – ISW
Армія рф посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом, готуючись до ударів ЗСУ у відповідь по тилових районах.

Про це ISW написала в щоденному звіті.

"Вчора секретар Ради безпеки росії Микола Патрушев заявив, що влада рф посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом, що складається з 18 суб'єктів росії: Брянської, Курської та Бєлгородської областей, що межують з Україною", - йдеться в звіті. 

Аналітики інституту також вважають, що російська влада організувала патрулювання для захисту об’єктів критичної інфраструктури для запобігання атакам у відповідь з боку України. 

Крім того, російський уряд фінансує створення "ліній територіальної оборони" для областей, які межують з Україною.

Уряд росії оновлює список всіх об'єктів критичної інфраструктури і важливих транспортних об'єктів, які вимагають захисту від низки загроз.

Нагадаємо, що в ISW оцінили наслідки ударів ЗСУ по кораблям флоту росії.

 

ППОРосіяISW

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