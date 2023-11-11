В ISW оцінили наслідки ударів ЗСУ по кораблям флоту рф

Про це йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

ГУР опублікувало супутникові знімки і повідомила, що ударні дрони атакували два катери окупантів, один з кораблів давнішого проєкту 1176 "Акула", а другий - новіший проєкт 11770 "серна".

"У ГУР повідомили, що корабель типу "Серна" був завантажений бронетехнікою, включаючи бронетранспортери БТР-82, і що російські сили раніше використовували кораблі типу "Серна" для прикриття російських кораблів ЧФ під час рейдів, коли російським силам не вистачало засобів протиповітряної оборони флоту. російський військовий блогер, пов’язаний з Кремлем стверджував, що українські сили завдали удару по затоці Вузька за допомогою чотирьох безпілотних катерів і що це була одна з трьох серій українських ударів по окупованому Криму 10 листопада", - йдеться в звіті.

російський блогер стверджує, що українські війська також намагалися завдати удару з безпілотників по нафтобазі в Феодосії і удару крилатими ракетами "Нептун" по базах Чорноморського флоту і ФСБ у Чорноморську.

Міністерство оборони рф заявило, що російські ППО збили над Чорним морем біля берегів Криму ракету "Нептун" і перехопили два безпілотники над Кримом.

"ISW продовжує оцінювати, що від червня 2023 року українські сили проводять кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів Чорноморського флоту, щоб знизити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України", - мовиться в повідомленні.

Ще в в вересні ISW заявляло, що російські війська в Криму мають проблеми з ППО.