Росія про скандальну відповідь Клімкіна: Україна ще може її змінити

Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія зробила свою пропозицію щодо захоплених в Керченській протоці українських моряків і, українська влада може змінити свою першу негативну відповідь.

"Росія свою пропозицію, цілком офіційну, сформульовану, до Києва направила. Миттєво було отримано негативну відповідь. Якщо українська сторона вважає за необхідне змінити своє ставлення до цієї пропозиції, вона вільна це зробити", - заявив Карасін, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман порадив президенту Володимиру Зеленському запропонувати міністру закордонних справ Павлу Клімкіну написати заяву на відпустку на кілька місяців.

Раніше 27 червня президент України Володимир Зеленський обурився діями міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Російської Федерації щодо полонених моряків. Зеленський заявив, що через небажання Верховної Ради голосувати за відставку чинного голови МЗС України Клімкіна та призначення запропонованого командою президента на цей пост Вадима Пристайко, Зеленський дізнається інформацію про важливі кроки України на міжнародній арені з Інтернету.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.