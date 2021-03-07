Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Росія розширила заборону на імпорт товарів з України

Зміни 28 червня були внесені до постанови від 29 грудня 2018 року
У Росії розширили список продуктів, ввезення яких з України заборонено.
Росія розширила заборону на імпорт товарів з України Фото: з вільного доступу
Постанову уряду РФ від 28 червня опубліковано на офіційному порталі правової інформації, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
 
"Зміни 28 червня були внесені до постанови від 29 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
 
Як наголошується, в розширений список забороненого імпорту потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.
 
Крім того, обмежено ввезення ячменю, пальмової олії і його фракцій, готових або консервованих м'ясних продуктів, м'ясних субпродуктів, готових або консервованих ракоподібних, не знежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.
 
Заборона також торкнулася макухи та продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.
 
Як повідомлялося, постанова уряду РФ від 29 грудня 2018 року заборонила ввезення з України пшениці, солодового пива, соняшникової олії, шоколаду, фруктових і овочевих соків, хліба і борошняних кондитерських виробів, спиртних напоїв, деяких видів машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.
 
Кабінет Міністрів України в березні 2021 року розширив перелік російських товарів, які заборонено ввозити на митну територію країни.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2021 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер

Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер'єрів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.