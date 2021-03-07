НОВИНИУ Росії розширили список продуктів, ввезення яких з України заборонено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія розширила заборону на імпорт товарів з України
Зміни 28 червня були внесені до постанови від 29 грудня 2018 року
Фото: з вільного доступу
Постанову уряду РФ від 28 червня опубліковано на офіційному порталі правової інформації, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
"Зміни 28 червня були внесені до постанови від 29 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в розширений список забороненого імпорту потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.
Крім того, обмежено ввезення ячменю, пальмової олії і його фракцій, готових або консервованих м'ясних продуктів, м'ясних субпродуктів, готових або консервованих ракоподібних, не знежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.
Заборона також торкнулася макухи та продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.
Як повідомлялося, постанова уряду РФ від 29 грудня 2018 року заборонила ввезення з України пшениці, солодового пива, соняшникової олії, шоколаду, фруктових і овочевих соків, хліба і борошняних кондитерських виробів, спиртних напоїв, деяких видів машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.
Кабінет Міністрів України в березні 2021 року розширив перелік російських товарів, які заборонено ввозити на митну територію країни.
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