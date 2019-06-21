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Росія тимчасово зняла обмеження на ввезення санкційних товарів з України

Російський уряд пропонує не поширювати заборону на товари, які "ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення"
Кабінет міністрів Росії тимчасово дозволив ввозити з території України деякі товари, які були заборонені санкціями.
Росія тимчасово зняла обмеження на ввезення санкційних товарів з України Фото: rus.err.ee

Згідно з інформацією, Кабмін РФ вніс зміни до документу щодо реалізації указу про спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції України, повідомляють у постанові російського уряду.

Так, своїм рішення російський уряд пропонує не поширювати заборону на товари, які "ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення".

До тимчасово дозволених товарів, зокрема, входять деяка трубна продукція, газові турбіни, кілька типів трансформатором з діелектриком, електричні двигуни та генератори, а також трансмісійні вали.

На саміті ЄС вирішили продовжити секторальні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Причина - відсутність прогресу в імплементації Мінських угод.

Нагадаємо, що Європейська Рада продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму.

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21 06 2019 20:39
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