Росія тимчасово зняла обмеження на ввезення санкційних товарів з України
Згідно з інформацією, Кабмін РФ вніс зміни до документу щодо реалізації указу про спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції України, повідомляють у постанові російського уряду.
Так, своїм рішення російський уряд пропонує не поширювати заборону на товари, які "ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення".
До тимчасово дозволених товарів, зокрема, входять деяка трубна продукція, газові турбіни, кілька типів трансформатором з діелектриком, електричні двигуни та генератори, а також трансмісійні вали.
На саміті ЄС вирішили продовжити секторальні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Причина - відсутність прогресу в імплементації Мінських угод.
Нагадаємо, що Європейська Рада продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму.
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