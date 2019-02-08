Росія відповідальна за припинення дії договору РСМД, - НАТО

Відповідальною за припинення дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США і Росією є лише Москва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ додав, що Північноатлантичний альянс "виважено і відповідально" відреагує на ризики, які несе припинення договору.

"Ми домовились про збалансований, скоординований оборонний пакет заходів, покликаний забезпечувати надійне стримування та захист", – йдеться в заяві НАТО від 2 серпня, інформують у "Радіо Свобода".

Дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами і Росією збігає 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".

Нагадаємо, Сполучені Штати у п'ятницю, 2 серпня, офіційно виходять з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни"

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Згідно з документом, рішення про відновлення дії договору буде приймати президент РФ.

Нагадаємо, що Росія призупинила виконання договору про РСМД на початку березня 2019 року. У лютому це зробив президент США Дональд Трамп, назвавши причиною порушення договору російською стороною.

У Вашингтоні і НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД створенням ракети 9М729, яка здатна пролетіти понад 500 кілометрів. Російські військові в свою чергу стверджують, що 9М729 не може подолати 500-кілометровий кордон.

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