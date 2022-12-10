росія втратила значну частину високоточних боєприпасів після вторгнення в Україну - ЗМІ

Промисловість рф не може виробляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкці

Про це повідомляє Reuters із посиланням на коментар високопоставленого представника НАТО.

"Її (росії, - ред.) промисловість не може виробляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкції", - заявив він.

Чиновник також прокоментував питання, скільки часу потрібно рф, щоб мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців у рамках часткової мобілізації? Він зазначив, що про точні дати говорити не доводиться.

"Це може тривати кілька місяців", - припустив представник НАТО.

Раніше повідомлялося, що вартість 84 крилатих ракет та 24 безпілотників, які протягом 10 жовтня росіяни випустили по території України, складає $400–700 мільйонів.

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