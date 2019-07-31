НОВИНИ"Укртранснафта" отримала від ПАТ "Транснефть" частину компенсації у розмірі понад 2,3 мільйона євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія виплатила Україні компенсацію за "брудну" нафту
"Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні"
Фото: transkarpatia.net
"Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні", - повідомляє прес-служба "Укртранснафти".
В Укртранснафті пояснили, що розмір компенсації визначається згідно з додатковою угодою до чинного договору на транзит та залежить від періоду резервування російською компанією потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки.
Нагадаємо, що російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на 15 тисяч доларів.
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