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росіян готують до затяжної війни – розвідка Британії

22 лютого 2024, 12:21
росіян готують до затяжної війни – розвідка Британії
Фото: Reuters
кремль сподівався швидко закінчити війну в Україні, але вона затягнулась, тому влада рф час шукає, як виправдати це в очах російського народу.

Про це Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки публікує в соцмережі X (Twitter).

"Хоча спеціальна військова операція починалася як операція проти України, з часом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі Сполученими Штатами безпосередньо беруть участь у цьому конфлікті", британське Міноборони цитує заяву речника президента росії Дмитра Пєскова.

"Це в цілому відповідає тенденції в російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість конфлікту і масштаби російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом", - вважають в розвідці. 

Разом з тим, Пєсков визнав, що спеціальна військова операція може тривати трохи довше, але це не може змінити хід речей. 

"Це є частиною російського офіційного наративу, майже напевно спрямованого на те, щоб налаштувати населення країни на довготривалий конфлікт і пов'язане з ним зниження рівня життя, водночас забезпечуючи впевненість у кінцевій перемозі росії", - додали в британській розвідці.

Крім того, на початку року в кремлі посилюють заходи цензури.

Таким чином керівництво рф хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.

 
Росіявійнаросіяни

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